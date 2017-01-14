Winter Storm Warning from 6am Sunday to Midnight Monday Night

…WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM 6 AM SUNDAY TO MIDNIGHT
CST MONDAY NIGHT…
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN HASTINGS HAS ISSUED A WINTER STORM WARNING FOR ICE…SLEET AND NOW…WHICH IS IN EFFECT FROM 6 AM SUNDAY TO MIDNIGHT CST MONDAY NIGHT. THE WINTER STORM WATCH IS NO LONGER IN EFFECT.
* TIMING…ALTHOUGH SOME SPOTTY WINTRY PRECIPITATION CANNOT BE RULED OUT OVERNIGHT…A STEADIER MIXED BAG OF PRIMARILY FREEZING RAIN AND SLEET WILL ARRIVE DURING THE DAY SUNDAY…PEAK IN INTENSITY SUNDAY NIGHT INTO MONDAY…AND THEN TRANSITION TO SNOW MONDAY INTO MONDAY NIGHT BEFORE ENDING. PRECIPITATION WILL
NOT BE CONSTANT…BUT COME IN DIFFERENT ROUNDS OF VARYING INTENSITY.
* PRECIPITATION TYPE…FREEZING RAIN AND SLEET WILL BE THE PREDOMINANT PRECIPITATION TYPES THROUGH THIS EVENT…WITH ANY SNOW OCCURRING MONDAY INTO MONDAY NIGHT.
* ICE ACCUMULATIONS…A GENERAL RANGE OF FIVE HUNDREDTHS TO 20 HUNDREDTHS OF AN INCH APPEARS LIKELY…WITH VARIABILITY LIKELY ACROSS THE AREA.
* SNOW AND SLEET ACCUMULATIONS…AT LEAST A FEW TENTHS OF AN INCH OF SLEET IS POSSIBLE…ALONG WITH GENERALLY 1 TO 3 INCHES OF SNOW LATE IN THE EVENT.
* WINDS…ONLY AROUND 10 MPH OR LESS THROUGH SUNDAY NIGHT…THEN INCREASING TO 10 TO 20 MPH FROM A NORTHERLY DIRECTION MONDAY INTO MONDAY NIGHT.
* MAIN IMPACTS…ICE ACCUMULATIONS MAY CAUSE AT LEAST SPOTTY DAMAGE TO POWER LINES AND TREES…WITH THE COMBINATION OF ICE…SLEET AND SNOW RESULTING IN HAZARDOUS TRAVEL.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A WINTER STORM WARNING MEANS SIGNIFICANT AMOUNTS OF SNOW… SLEET…AND ICE ARE EXPECTED OR OCCURRING. STRONG WINDS ARE ALSO POSSIBLE. THIS WILL MAKE TRAVEL VERY HAZARDOUS OR IMPOSSIBLE.