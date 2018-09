Cozad Cross Country Invite Results 9-1

Girls Team Scores

1. 36 Hastings ( 21:28.79 1:25:55.17 1:53.14) ======================================== 1 2 Chelsey Espinosa SO 20:28.69 2 5 Becky Plugge SR 20:46.82 3 14 Kiernan Bierman FR 22:17.83 4 15 Madison Douglas SR 22:21.83 5 ( 19) Gilliyan Hueske JR 22:42.26 6 ( 20) Emily Struss JR 22:44.95 2. 36 Holdrege ( 21:15.39 1:25:01.59 2:36.49) ======================================== 1 1 Sydney Reed SR 20:11.98 2 3 Kenzie Hurlbert JR 20:40.71 3 10 Lacy Biltoft SO 21:20.43 4 22 Jirsie Klein JR 22:48.47 5 ( 38) Kelsey Belgum SR 24:22.80 3. 65 St Pats ( 22:00.61 1:28:02.46 3:50.92) ======================================== 1 4 Kelsey Folchert SR 20:46.60 2 7 Kate Steinike FR 20:58.89 3 12 Hayley Miles FR 21:39.45 4 42 Julie Slattery JR 24:37.52 5 ( 49) Ashley Dye JR 26:20.19 6 ( 50) Lizzy Thorley FR 27:34.30 4. 76 Milford High School ( 22:33.25 1:30:13.03 2:35.45) ======================================== 1 8 Ashley Kroese JR 21:08.69 2 18 Madelyn Mullet SO 22:35.18 3 21 Rachel Shively FR 22:45.02 4 29 Abbie McGuire SO 23:44.14 5 ( 34) Hallie Jensen JR 24:14.16 6 ( 40) Emma Stutzman JR 24:25.70 5. 82 North Platte High School ( 22:48.76 1:31:15.07 0:40.73) ======================================== 1 16 Alexis Hoatson FR 22:32.60 2 17 Hunter Rathajen SR 22:32.85 3 24 Olivia Redhouse SR 22:56.29 4 25 Evelyn Blaesi FR 23:13.33 5 ( 33) Jori Rogers JR 24:13.69 6 ( 36) Ashlynn Ditch SO 24:17.88 6. 86 Ogallala ( 22:42.00 1:30:48.03 3:10.96) ======================================== 1 9 Lucia McKeag SR 21:14.57 2 11 Miah Hoppens SO 21:35.74 3 27 Jordyn Kendel SR 23:32.19 4 39 Mira Svoboda SR 24:25.53 5 ( 48) Destiny Holtusen SO 25:34.06 7. 94 McCook ( 22:55.48 1:31:41.95 3:57.69) ======================================== 1 6 Elsi Rodewald FR 20:48.74 2 13 Grace Cappel FR 22:11.96 3 32 Joslyn Hammond FR 23:54.82 4 43 Megan Hodgson SO 24:46.43 5 ( 44) Liviya Wier SO 24:46.50 6 ( 45) Lexi Hauxwell SO 24:49.86 8. 122 Kearney High ( 23:47.58 1:35:10.34 1:00.41) ======================================== 1 26 Abbi Schescke SR 23:19.38 2 28 Elle Dahlgren SR 23:40.57 3 31 Acacia Rivas JR 23:50.60 4 37 Lauren Kohtz FR 24:19.79 5 ( 47) Abi Osterholt SR 24:54.11 9. 129 Grand Island Northwest ( 23:52.89 1:35:31.58 1:41.21) ======================================== 1 23 Megan Freeman SO 22:53.78 2 30 Sara Kruse SR 23:46.46 3 35 Emily Panowicz SR 24:16.35 4 41 Gabby Stump SR 24:34.99 5 ( 46) Alexis Juengst SO 24:51.83 6 ( 51) Amy Carlson SR 28:01.64 Boys Team Results

1. 17 Hastings ( 17:21.16 1:09:24.67 0:17.45) ======================================== 1 2 Jaydon Welsh SO 17:12.41 2 4 Ryker Van Brocklin SR 17:15.16 3 5 Landon Eckhardt SO 17:27.24 4 6 Isaiah Brant SR 17:29.86 5 ( 10) Davis Turpen SR 17:46.41 6 ( 11) Danny Vuong SR 17:47.30 2. 55 Holdrege ( 17:50.64 1:11:22.57 1:06.74) ======================================== 1 1 Tyler Peterson SR 17:02.56 2 17 Caden Erickson SR 18:01.81 3 18 Jackson Hilyard JR 18:08.90 4 19 Grant Engel SR 18:09.30 5 ( 26) Coby Anderson JR 18:34.30 6 ( 31) Hudson Reed SO 18:40.26 3. 66 McCook ( 18:03.74 1:12:14.97 1:22.35) ======================================== 1 3 Riley Mai SR 17:13.01 2 13 Josh Hegwood FR 17:55.23 3 23 Tj Renner JR 18:31.37 4 27 Isaac Hegwood SR 18:35.36 5 ( 36) Carson Richards JR 18:44.48 6 ( 41) Eric Graff JR 19:02.09 4. 71 Milford High School ( 18:09.51 1:12:38.07 0:44.67) ======================================== 1 12 Zach Pauley SR 17:48.45 2 14 Elliott Reitz FR 17:58.91 3 21 Devon Reitz JR 18:17.59 4 24 Jake Patton FR 18:33.12 5 ( 32) Ben Copley SO 18:40.78 6 ( 42) Maddox Baack FR 19:04.56 5. 78 Grand Island Northwest ( 18:10.59 1:12:42.37 1:09.61) ======================================== 1 7 Trevor Fisher JR 17:36.11 2 9 Caleb Harb JR 17:46.35 3 25 Aj Warner JR 18:34.19 4 37 Colby Hayes JR 18:45.72 5 ( 38) Payton King SO 18:45.93 6 ( 44) Carson Holliday SR 19:12.26 6. 98 North Platte High School ( 18:23.86 1:13:35.47 1:08.49) ======================================== 1 8 Joel Bradley JR 17:39.72 2 22 Jesus Acosta FR 18:28.52 3 29 Nathan Dowhower SR 18:39.02 4 39 Tayler Kleinow JR 18:48.21 5 ( 52) Aaron Franz SO 19:55.05 6 ( 54) Corey Parsons SR 20:17.45 7. 99 Broken Bow High School ( 18:21.55 1:13:26.22 0:44.77) ======================================== 1 15 Garrett Phillips JR 17:59.68 2 16 Lane Russell JR 18:00.74 3 33 Ryan Beck SR 18:41.35 4 35 Daine Wardyn FR 18:44.45 5 ( 46) Martin Bailey JR 19:14.14 6 ( 57) Jorge Flores FR 20:53.16 8. 125 Kearney High ( 18:41.53 1:14:46.12 0:53.55) ======================================== 1 20 Matthew Dahlke SO 18:16.31 2 28 Cade Haffener JR 18:36.89 3 34 Trapper Fryda SO 18:43.06 4 43 Charlie Shea FR 19:09.86 5 ( 63) Wyatt Debban JR 22:28.26 6 ( 64) Connor Clark FR 22:54.64 9. 189 Ogallala ( 19:28.75 1:17:55.00 1:19.15) ======================================== 1 40 Austin Lutz FR 18:49.67 2 45 Zac Burnside SR 19:14.09 3 51 Carter Brown JR 19:42.42 4 53 Quenten Gillen SO 20:08.82 5 ( 55) Blake Wyatt SO 20:35.37 6 ( 58) Rowen Queen SO 21:11.06 10. 194 Cozad Community Schools ( 19:29.90 1:17:59.60 0:23.51) ======================================== 1 47 Austin Werner JR 19:16.75 2 48 Jace Russman SR 19:22.83 3 49 Connor Geiger SR 19:39.76 4 50 Evan Thome SO 19:40.26 5 ( 56) Morgan Morris FR 20:52.69 6 ( 60) Trevor Linn SR 21:39.11 11. 212 St Pats ( 21:03.77 1:24:15.10 3:44.93) ======================================== 1 30 Logan Omalley SO 18:39.56 2 59 Samuel Dekleva SO 21:30.87 3 61 Keegan Nitsch JR 21:40.18 4 62 Landon Klasna SO 22:24.49