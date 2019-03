All Conference Basketball Teams

Central Conference

Boys

First Team

Haggan Hilgendorf, 11 Adams Central

Baylor Scheierman, 12 Aurora

Nick Saiz, 11 Lexington

Nate Lliteras, 12 Seward

Brady Danielson, 12 York

Parker Janky, 10 GINW

Second Team

Nolan Sughroue, 12 Adams Central

Cade Reichardt, 12 Aurora

Dylan Richman, 11 Lexington

Brett Meyer, 12 Seward

Garrett Snodgrass, 12 York

Third Team

Thomas Hunt, 12 Adams Central

Nick Hutsell, 12 Aurora

Justin Hiser, 12 GINW

Derek Holtorf, 12 Seward

Jeb Lucas 12, York

Honorable Mention

Name Gr. School

Jordan Stevenson, 12 Aurora

Jaxson Weyand, 9 Crete

Josiah Gardiner, 11 Crete

Zach Fye, 11 Crete

Tyler Hageman, 11 GINW

Jackson Hilyard, 11 Holdrege

Dylan Bauman, 11 Holdrege

Thunder Pilakowski, 11 Lakeview

Cadge Janssen, 12 Lakeview

Cameron Drozd, 12 Lakeview

Kaleb Carpenter, 11 Lexington

Easton Hall, 10 Schuyler

Aaron Langemeier, 10 Schuyler

Joseph Krause, 12 Seward

Kelly Vyhnalek, 12 Seward

Wyatt Cast, 12 York

Girls

Morgan Samuelson, 12 Adams Central

Morgan Maly, 11 Crete

Whitney Brown, 11 GINW

Gracie Borer, 12 Lakeview

Camryn Opfer, 12 Seward

Jayda Weyand, 11 Crete

Second Team

Hannah Newton, 10 Crete

Shanae Suttles, 10 GINW

Lauren Hauser, 11 GINW

Kayla Luebbe, 12 Seward

Maddie Portwine, York 10

Third Team

Maya Nachtigal, 12 Aurora

Ellie Allen, 11 Crete

Makenna Klug, 12 Lakeview

Sarah Treffer, 9 Lexington

Natalia Dick, 11 York

Honorable Mention

Hannah Krabel, 12 Adams Central

Kylie Dierks, 11 Adams Centra

Hannah Lonowski, 12 Adams Central

Cassidy Knust, 10 Aurora

Megan Snyder, 12 Aurora

Lexi Mach, 10 Crete

Whitney Jensen, 12 GINW

Jirsie Klein, 11 Holdrege

Taylor Wiser, 10 Holdrege

Abby Kapels, 12 Lakeview

Courtney Hanson, 12 Lexington

Rachel Shonka, 12 Schuyler

Tasha Wolken, 12 Schuyler

Hannah Benedict, 9 Seward

Bailee Baack, 12 Seward

Masa Scheierman, 9 York

FKC All Conference Basketball

Boys First team

Aaron Dow, Loomis Sr

Braden Kizer, Overton Sr

Morgan Wallace, Overton Sr

Trey Miner, Elm Creek So

Jayden Westland, Pleasanton Sr

Second Team

Gage Claubaugh, Elm Creek Jr

AJ Jenkins, Wilcox-Hildreth Sr

Sidney Gruwell, Wilcox-Hildreth Sr

Carson Rohde, SEM So

Zacob Evans, Elwood Jr

Third Team

Tyler Danburg, Axtell Jr

Karsten McCarter, Elm Creek Jr

Quinn Johnson, Loomis Fr

Shay Swanson, Loomis Fr

Dominic Espersen, Amherst Jr

Girls

First Team

Isabelle Paitz, Pleasanton So

Rachel Ecklund, Overton So

Alexis Billeter, Loomis So

Kaci Pierce, Pleasanton So

Allie Bauer, Elm Creek Sr

Second Team

Sidney Province, Amherst Sr

Darla Thorell, Loomis Jr

Whitney Bauer, Elm Creek So

Meghan Fisher, Pleasanton Sr

Haley Fleischman, Overton So

Third Team

Brooke Quadhammer, Wilcox-Hildreth So

Cadee Nichols, Pleasanton Jr

Kailey Trampe, Axtell Jr

Natalie Siegel, Pleasanton So

Makenzie Clouse, Elwood Jr

Republican Plains Activity Conference

East Division Girls

First Team

Korynn Clason, Cambridge Jr

Nicole Dewey, Southwest Sr

Grace Schwarz, Bertrand Sr

Tiffany Wells, Alma Sr

Grace Hogeland, Southern Valley

Second Team

Joslyn North, Arapahoe Sr

Carlee Stuhmer, Alma Fr

Acelyn Klein, Medicine Valley So

Dakota Hughes, Alma, Sr

Mariah Watson, Arapahoe Sr

Honorable Mention

Terri Hilker, Arapahoe Jr

Erin Boggs, Bertrand So

Kynlee Marquez, Southern Valley, So

Chloe Craig, Cambridge Sr

Lindsay Schutz, Bertrand Sr

Maggie Bose, Southern Valley Sr

East Division Boys

First Team

Jackson McKenzie, Alma Sr

Paxton Ross, Cambridge, Jr

Bryan Leslie, Southwest, Jr

Preston Carbaugh, Cambridge Sr

Yordi Guitierrez, Arapahoe, Sr

Second Team

Carter Bose, Southern Valley So

Gentry Anderson, Arapahoe Sr

Tyler Callahan, Bertrand Sr

Jaden Quinn, Southern Valley, Jr

Blake Williams, Southwest Sr

Honorable Mention

Austin Long, Bertrand Sr

Carson Schroeder, Arapahoe Sr

Clayton Berry, Southern Valley So

Burke Boehler, Alma Jr

Samuel Heapy, Medicine Valley Jr

Brody Yant, Southern Valley, So

Southwest Conference

Girls

First Team

Kali Staples, Broken Bow So

Majesta Valasek, Broken Bow Jr

Mackenzie Smith, McCook Sr

Jaedy Commins, Ogallala Jr

Liviya Wier, McCook So

Second Team

Brenna Dugan, Cozad Sr

Rylee Rice, Ainsworth, Jr

Alex Bauer, Minden Sr

Sarah Hultquist, Minden So

Alexis Bliven, Gothenburg So

Third Team

Kya Scott, Broken Bow Fr

Mataya Eklund, Valentine, Sr

Kaylee, Wach, Ogallala Jr

Milan Coggins, Ogallala So

Kaitlyn Nelson, Ainsworth, Fr

Southwest Conference

Boys

First Team

Gage Delimont, Ainsworth Sr

Dillion Geiser, Cozad, Sr

Josh Harvey, Broken Bow, Sr

Carter Brown, Ogallala, Jr

Elijah Lovin, Minden, Sr

Second Team

Cameron Raffaeli, Ogallala, Sr

Grant Stec, Ainsworth, Jr

Kayden Markhenke, Cozad So

Evan Allen-Mader, Ogallala

Nate Neil, Cozad Sr

Third Team

Clayton Murphy, Ogallala Jr

Griffin Wright, Broken Bow Sr

Seth Dugger, McCook Sr

Adam Cole, Cozad Sr

James Mockry, McCook Sr

Maguire Bartlett, Gothenburg Jr