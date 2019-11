All SWC Volleyball Squad

2019 Southwest Conference Volleyball

FIRST TEAM Yr School Pos

Majesta Valasek, 12 Broken Bow, OH

Jensen Rowse, 12 Minden, S/OH

Kailyn Scott, 10 Broken Bow, S

Jenna Curtis, 11 Ogallala, OH

Jaiden Davis, 11 Gothenburg, L

Madison Neely, 12 Broken Bow, MB

Gabby Caskey, 10 Ogallala, MB

SECOND TEAM

Chloe Royce, 11 Gothenburg, MB

Maylee Kamery, 10 Minden, OH

Allison Hitchcock, 12 Valentine, L

Kya Scott, 10 Broken Bow, OH

Brieann Schipporeit, 12 Ainsworth, MB

Jaedy Commins, 12 Ogallala, OH

Emily Trotter, 12 Broken Bow, L

Honorable Mention

Kaitlyn Nelson, 10 Ainsworth, MB

Lindsay Schauda, 12 Broken Bow, RS

Hannah Boehler, 12 Minden, MB

Kynlee Strauser, 9 Gothenburg, OH

Brittney Aitken, 11 Cozad, MB

Bailey Rogers, 9 Minden, L

Riley Neinast, 12 Cozad, OH

Jamie Graff, 12 Gothenburg, S/RS