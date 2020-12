Haymakers win dual over Holdrege

Holdrege vs Cozad Dual, Cozad won 32-30

106: Double Forfeit

113: Bryson Bussinger (COZA) over Matt Janssen (HOLD) (Dec 6-2)

120: Kooper Pohl (COZA) over Trey Rich (HOLD) (Dec 7-4)

126: Andrew Jacobson (HOLD) over (COZA) (For.)

132: Dreu White (COZA) over Brandon Carpenter (HOLD) (Dec 4-3)

138: Jacob Janssen (HOLD) over (COZA) (For.)

145: Jaydan Janssen (HOLD) over Cameron Buesing (COZA) (Dec 12-6)

152: Isaac White (COZA) over Cade Kirwan (HOLD) (TF 15-0 4:00)

160: Mason Marquardt (HOLD) over Juan Jose Rodriguez (COZA) (Dec 2-1)

170: Sam Holt (HOLD) over (COZA) (For.)

182: Kaleb Pohl (COZA) over Damian Smith (HOLD) (Fall 2:49)

195: Eli Boryca (COZA) over (HOLD) (For.)

220: Deven Anderson (HOLD) over Christopher Ruano (COZA) (Fall 4:40)

285: Jaden Cervantes (COZA) over Connor Fulmer (HOLD) (Fall 1:22)