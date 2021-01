Holdrege Wrestlers Compete at Minden Dual Tournament

MINDEN – The Holdrege Wrestling team participated in the Minden Dual Tournament on Friday, going 3-2 as a team in 5 rounds.

In Round 1, the Dusters faced off against Centennial. Holdrege edged Centennial 42-39. Results include:

106 – Matt Janssen (Holdrege) over Forfeit

– Tristen Johnson (Holdrege) over Forfeit 120 – Garrison Schernikau (Centennial) over Trey Rich (Holdrege) Fall 3:07

– Keenan Kosek (Centennial) over Andrew Jacobson (Holdrege) Fall 1:04 132 – Ryan Payne (Centennial) over Brandon Carpenter (Holdrege) Dec 4-0

– Jarrett Dodson (Centennial) over Jacob Janssen (Holdrege) Fall 3:17 145 – Jaydan Janssen (Holdrege) over Forfeit

– Carver Powers (Holdrege) over Cyrus Songster (Centennial) Fall 1:02 160 – Cade Kirwan (Holdrege) over Forfeit

– Tyson Rodewald (Centennial) over Sam Holt (Holdrege) Fall 3:05 182 – Nelson Milks (Holdrege) over Forfeit

– Damian Smith (Holdrege) over Samuel Payne (Centennial) Fall 1:31 220 – Nickolas Keith (Centennial) over Forfeit

Holdrege matched up with Minden in Round 2, as the Dusters defeated Minden 45-31. Results include:

106 – Matt Janssen (Holdrege) over Logan Choquette (Minden) Fall 3:25

– Tristen Johnson (Holdrege) over Kole Nielsen (Minden) Fall 1:13 120 – Tucker Schmidt (Minden) over Trey Rich (Holdrege) Fall 3:34

– Alex Brais (Minden) over Andrew Jacobson (Holdrege) TF 20-2 132 – Brandon Carpenter (Holdrege) over Evan Smith (Minden) Dec 10-6

– Hunter Heath (Minden) over Jacob Janssen (Holdrege) Maj 16-5 145 – Jaydan Janssen (Holdrege) over Jasper Birkestrand (Minden) Fall 3:03

– Carver Powers (Holdrege) over Dalton Sinsel (Minden) Fall 0:57 160 – Alex Banuelos (Minden) over Cade Kirwan (Holdrege) Maj 19-7

– Sam Holt (Holdrege) over Joe Lee (Minden) Fall 0:36 182 – Nelson Milks (Holdrege) over Colby Teel (Minden) Fall 5:27

– Damian Smith (Holdrege) over Hunter Fredrickson (Minden) Fall 3:34 220 – Zach Smith (Minden) over Forfeit

Holdrege faced off against Franklin in Round 3, earning a 66-18 win. Results include:

106 – Matt Janssen (Holdrege) over Kyler Carraher (Franklin) Fall 2:13

– Grant Haussermann (Franklin) over Tristen Johnson (Holdrege) Fall 2:50 120 – Trey Rich (Holdrege) over Yancy Welsh (Franklin) Fall 0:56

– Andrew Jacobson (Holdrege) over Forfeit 132 – Brandon Carpenter (Holdrege) over Tyler Scheuneman (Franklin) Fall 3:13

– Jacob Janssen (Holdrege) over Grant Kahrs (Franklin) Fall 3:26 145 – Jaydan Janssen (Holdrege) over Forfeit

– Alex Wilbur (Franklin) over Carver Powers (Holdrege) Fall 1:01 160 – Cade Kirwan (Holdrege) over Forfeit

– Sam Holt (Holdrege) over Barett Haussermann (Franklin) Fall 1:21 182 – Nelson Milks (Holdrege) over Forfeit

– Damian Smith (Holdrege) over Joseph Kahrs (Franklin) Fall 4:26 220 – Gabe Pettit (Franklin) over Forfeit

The Dusters battled Thayer Central in the fourth round, falling for their first team loss at the tournament 42-38. Results include:

106 – Matt Janssen (Holdrege) over Triston Wells (Thayer Central) Fall 3:05

– Ashton Sinn (Thayer Central) over Tristen Johnson (Holdrege) Fall 1:11 120 – Cooper Casey (Thayer Central) over Trey Rich (Holdrege) Fall 1:50

– Brenner McLaughlin (Thayer Central) over Andrew Jacobson (Holdrege) Fall 1:04 132 – Brandon Carpenter (Holdrege) over Avery Drohman (Thayer Central) Fall 0:41

– Jacob Janssen (Holdrege) over Jordan Mariska (Thayer Central) TF 16-0 145 – Dominic Stewart (Thayer Central) over Jaydan Janssen (Holdrege) Fall 1:02

– Carver Powers (Holdrege) over Nate Burd (Thayer Central) Fall 1:39 160 – Cade Kirwan (Holdrege) over Mason Remmers (Thayer Central) Fall 1:25

– Sam Holt (Holdrege) over Buchannen Tietjen (Thayer Central) Dec 1-0 182 – Gunner Mumford (Thayer Central) over Nelson Milks (Holdrege) Fall 1:32

– Damian Smith (Holdrege) over Andrew Engle (Thayer Central) Fall 1:05 220 – Anthony Congdon (Thayer Central) over Forfeit

Holdrege faced their second team defeat in the dual against St. Paul, as the Dusters were edged 38-37. Results:

106 – Matt Janssen (Holdrege) over Nick Busse (St. Paul) Dec 8-2

– Garrett Didier (St. Paul) over Tristen Johnson (Holdrege) Maj 17-7 120 – Kaleb Baker (St. Paul) over Trey Rich (Holdrege) Fall 3:51

– Owen Sack (St. Paul) over Andrew Jacobson (Holdrege) Fall 0:59 132 – Brandon Carpenter (Holdrege) over Forfeit

– Jacob Janssen (Holdrege) over Anthony Wood (St. Paul) Maj 15-2 145 – Jaydan Janssen (Holdrege) over Josh Roesler (St. Paul) Fall 1:20

– Carver Powers (Holdrege) over Ryder Anderson (St. Paul) Fall 0:22 160 – Ashton Meinecke (St. Paul) over Cade Kirwan (Holdrege) Maj 13-3

– Sam Holt (Holdrege) over traiton nelson (St. Paul) Fall 2:48 182 – Hayden Thurnau (St. Paul) over Nelson Milks (Holdrege) Fall 3:22

– Damian Smith (Holdrege) over Tanner Mrkvicka (St. Paul) Fall 2:28 220 – Rylie Thomsen (St. Paul) over Forfeit

The Duster wrestling team returns to action Thursday night in a dual against Lexington on the road.