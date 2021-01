Lexington Wins Dual Over Cozad

Lexington 43-30 over Cozad

160 Carlos Romero (Lexington) over Unknown (For.)

170 Jackson Oaks (Lexington) over Unknown (For.)

182 Kaleb Pohl (Cozad) over Ismael Ayala (Lexington) (Fall 3:40)

195 Fredy Vargas (Lexington) over Christopher Ruano (Cozad) (Fall 1:09)

220 Jesse Arevalo (Lexington) over Jade Brown (Cozad) (Dec 1-0)

285 Jaden Cervantes (Cozad) over Sebastian Dones (Lexington) (Fall 3:01)

106 Nathaniel Haggart (Cozad) over Lazaro Adame (Lexington) (Dec 6-0)

113 Daven Naylor (Lexington) over Bryson Bussinger (Cozad) (Fall 2:44)

120 Ivan Lazo (Lexington) over Kooper Pohl (Cozad) (MD 12-0)

126 Dylan Hubbard (Lexington) over Unknown (For.)

132 Dreu White (Cozad) over Angel Vega (Lexington) (Dec 8-2)

138 Landen Johnson (Lexington) over Unknown (For.)

145Juan Jose Rodriguez (Cozad) over Greg Treffer (Lexington) (Fall 1:52)

152 Isaac White (Cozad) over Rene Corado (Lexington) (Fall 4:00)

Extra: Nicolas Perez (Lexington) over Cameron Buesing (Cozad) (Fall 2:33)