UNK Signs 2021 Football Class

Kearney, Neb. – The Nebraska-Kearney football team signed a smaller recruiting class this year. With the majority of the 2020 team returning, including a talented senior class, UNK’s newcomer group will be relatively small this Signing Day. The program recently added four mid-year transfers to its roster which now consists of just over 100 players.

2021 Newcomers Three Nebraska & one out-of-state

Mid-Year Transfers (4)

Atoa Fox (PDF) (OLB, Jr., 6-2, 200 lbs., San Diego, Calif./Idaho State U. and Southwestern College, Calif./Bonita Vista H.S.)

Miko Maessner (PDF) (RB, Fr-R, 6-1, 180 lbs., Kearney, Neb./Princeton U./Kearney H.S.)

Trevor Nofoa (PDF) (SAM; WR/RB), Jr., 6-0, 205 lbs., Las Vegas, Nev./Santa Monica College, Calif./Desert Pines H.S.)

Javeer Peterson (PDF) (CB, So., 6-2, 185 lbs., Levittown, Pa./Iowa Western C.C./Harry S. Truman H.S.)

Nebraska High School Seniors (16)

Mike Brands (PDF) (ILB, 6-2, 210 lbs., Oakland/Oakland-Craig H.S.)

Kolten Cada (PDF) (Cruiser/TE, 6-3, 185 lbs., Wahoo/Wahoo Bishop Neumann H.S.)

Josh Churchill (PDF) (Long Snapper, 6-0, 190 lbs., Omaha/Millard West H.S.)

Zach Circle (PDF) (ILB/Athlete, 6-2, 215 lbs., Papillion/Papillion-South H.S.)

Jackson Clausen (PDF) (Athlete, 5-10, 175 lbs., Norfolk, Neb./Norfolk Catholic H.S.)

Cale Conrad (PDF) (RB, 5-11, 195 lbs., Kearney, Neb./Kearney Catholic H.S.)

Samson David (PDF) (DB, 6-0, 180 lbs., Kearney, Neb./Kearney Catholic H.S.)

Jesse Drahota (PDF) (LB, 6-1, 190 lbs., Ravenna, Neb./Ravenna H.S.)

Spencer Hogeland (PDF) (K, 6-0, 165 lbs., Kearney, Neb./Kearney Catholic H.S.)

Jack Johnson (PDF) (ILB, 6-2, 210 lbs., Riverdale/Kearney H.S.)

Wyatt Marr (PDF) (OL, 6-5, 260 lbs., Lincoln/Lincoln Lutheran H.S.)

Jack Nickolisen (PDF) (DL, 6-3, 280 lbs., Omaha/Millard South H.S.)

Zach Schawang (PDF) (RB, 5-11, 160 lbs., Waverly, Neb./Waverly H.S.)

Cooper Taylor (PDF) (DL, 6-2, 280 lbs., Elkhorn/Elkhorn South H.S.)

Blake Vodicka (PDF) (RB, 5-10, 185 lbs., Lincoln, Neb./Lincoln Pius X H.S.)

Preston Welch (PDF) (OL, 6-3, 270 lbs., Bellevue/Bellevue East H.S.)

Out of State High School Seniors (4)

Colin Chatman (PDF) (OLB, 6-1, 190 lbs., Colorado Springs, Colo./Pine Creek H.S.)

Andrew Cole (PDF) (OL, 6-3, 280 lbs., Johnstown, Colo./Roosevelt H.S.)

CJ Kuehl (PDF) (DB, 6-1, 180 lbs., Indianola, Ia./Indianola H.S.)

Sean Johnson Jr. (PDF) (QB, 6-2, 180 lbs., Orlando, Fla./The First Academy)